Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın açılışını yaptığı madende işçiler, maaş zammını protesto etti /28 Temmuz 2023 22:13

Erdoğan’ın açılışını yaptığı madende işçiler, maaş zammını protesto etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik Söğüt'te açılışını yaptığı altın madeninde, işçiler şirketin yüzde 10'luk zammını protesto etti.

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Sözcü'de yer alan habere göre sene başında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ‘müjde’ ile açılışını yaptığı 109 Ton (3,5 Milyon Ons) altın rezervinin bulunduğu Söğüt ilçesinde bulunan altın madeninde yetkili olan Öz Maden İş Sendika üyesi işçiler, Tarım Kredi Holding tarafından açıklanan zam oranları sonrasında isyan etti.

“YÜZDE 10+ BİN TL GİBİ KOMİK BİR ORAN”

Öz Maden İş Sendikası, yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

* “Ülkemiz ekonomik koşulları gereği Temmuz ayında uygulanan zamlar sonrasında asgari ücrete yüzde 34, memur maaşlarına ek seyyanen zam ile birlikte yüzde 86’lara varan oranlar bilinmesine rağmen Tarım Kredi Holding, yaptığı açıklamada yüzde 10 artı bin TL gibi komik bir oranı çalışanlara bildirilmiştir.

* Bu yüzde 10’luk oranın da sene başında alınacak olan zamdan mahsup edileceği söylenmiştir. Çalışma hayatında en ağır ve tehlikeli iş kolu olan altın madenciliğinde faaliyet gösteren işçiler, kamu kurumları olmak üzere özel sektörde de refah payı verilmesine rağmen Söğüt’te bulunan Gübretaş Altın Madeni işçileri mağdur edilmiştir, bu mağduriyetin giderilmesi bekleniyor.”

MADEN TESİSİN AÇILIŞINI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ocak’ta Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasının ardından Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis’ine gitmiş ve burada ilk külçe altının dökümünü gerçekleştirerek, tesiste incelemelerde bulunmuştu.

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