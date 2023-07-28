Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray taraftarı önünde imza şov yapacak! /28 Temmuz 2023 22:20

Galatasaray taraftarı önünde imza şov yapacak!

Galatasaray'ın yeni transferleri taraftarların önünde sözleşme imzalayacak. Rams Park'ta 30 Temmuz Pazar günü imza gecesi ve taraftarlara açık antrenman gerçekleştirilecek.

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Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray Futbol Takımı, 30 Temmuz Pazar günü Rams Park’ta gerçekleştirilecek imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla bir araya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Zalgiris ile oynanacak müsabaka öncesi imza gecesi ve taraftara açık antrenman gerçekleştirilecek.

Yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu için gerçekleştirilecek imza töreni ve antrenman organizasyonu, Pazar günü saat 19.05’te başlayacak.

Etkinliğe 2023-2024 sezonu kombine, VIP kombine ile loca sahipleri ücretsiz olarak katılabilecek. Batı tribünü kapalı olacağı için, burası için kombinesi olan taraftarlar, doğu/kuzey ve güney tribünlerine giriş yapabilecek.

Taraftarlar, organizasyon için biletleri yarın saat 11.00’de www.passo.com.tr ve passo uygulamasından ücretsiz temin edebilecek. Ayrıca, taraftarlar etkinlik günü saat 10.00’dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de biletlerini alabilecek.
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