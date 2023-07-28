Türkiye'de orman yangınları: Kemer ve Sultangazi'deki yangınlar söndürüldü

İstanbul'un Beykoz ilçesinde de Çarşamba günü iki ayrı noktada başlayan yangın 3 saat içinde kontrol altına alınmıştı. Yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını bildirdi.Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın dördüncü günde kontrol altına alındı.Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.Salı gecesi Kümeevler Mahallesi sakinleri evlerinden tedbir amacıyla tahliye edilmişti.Muğla'nın Fethiye ilçesinde turist konaklama tesisleri yakınında çıkan bir yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgeye 5 uçak, 6 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi.Yangının yakınındaki bir otelde kalan İngiliz turist Ricky Brooks BBC Türkçe'ye verdiği demeçte saat 14:30 sularında otelde konaklayanların sahile akın ettiğini ve helikopterlerin gökyüzünde uçmaya başladığını anlattı.Yoğun dumanın yükseldiğini söyleyen Brooks, yangına çok hızlı müdahale olduğunu ve olay yerinden artık dumanların görülmediğini belirtti.Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam yıldırım düşmesine bağlı çıkan orman yangınına ise 4 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 2 greyder 1 ekskavatör, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 143 personel ve 42 vatandaş ile müdahale edildi.Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangının ulaşımın zor olduğu bir bölgede çıkmış olması nedeniyle yol açma çalışmaları sonucunda ilk müdahalenin karadan yapıldığını aktardı.Bölgede şimdiye kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ise bugün yeniden orman yangını çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, havadan da destek istedi.HacıBektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde de bir yangın çıkmış ve müdahalelerin ardından söndürülmüştü.Silivri'nin Büyüksinekli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anız yakımı sırasında ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle 3 saat içinde söndürüldü.Bölgede yakılan anız, rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Yangına İstanbul İtfaiyesi, Tekirdağ İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale etti.Dün Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de makilikte başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile bir saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre toplam 5 hektar maki ve kızılçam ormanı zarar gördü.Çarşamba günü İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan ve 20 saat içinde kontrol altına alınan yangının ise bir balya makinesinin yanmasıyla başladığı belirtildi.Yangında tedbir amaçlı Balaban, Karatekeli, Çiftlikköy ve Musacalı mahallelerinde yaşayan toplam 588 vatandaş ile bölgedeki birçok hayvan tahliye edilmişti.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, iklim değişikliği kaynaklı yaşanan küresel ısınma nedeniyle dünya çapında ve Türkiye'de genel olarak sıcaklıkların artmaya devam edeceğini söyledi, insanlara mecbur kalmadıkça orman ve ağaçlık alanları kullanmamaları ve ateş kullanımı sınırlandırmaları talebinde bulundu.Karacabey, "Ormanlarımızdaki yangın riski, yükselen sıcaklık ve düşük nem değerleri sonucu artmaktadır. Orman yangınları, başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm canlıları tehdit ederken, doğal alanlarımızı, biyoçeşitliliğimizin ve ekosistemlerimizin üzerinde olumsuz etkiler bırakırken, ekonomik ve sosyal olarak da büyük hasarlara yol açmaktadır" dedi ve devam etti:"Aşırı sıcak hava sebebi ile yaşanan bu zorlu süreci, küçük bir dikkatsizlik ve ihmalin bile yeni felaketlere sebebiyet vereceği bu kavurucu günleri, yeni felaketler yaşamadan atlatmak için toplumsal dayanışma bilinci ile tedbiri elden bırakmamak çok önemli hale gelmiştir."Son zamanlarda bütün teşkilat olarak gerekli tedbirleri almamıza rağmen, dikkatsizlik ve ihmal sonucu çok sayıda ilimizde orman yangını çıkmış, maalesef yine çok canlarımız yanmış, canımız acımıştır."Açıklanan hava tahmin raporlarına göre yüksek sıcaklıkların bir süre daha devam etmesinin beklendiğini vurgulayan Karacabey, "Bu zaman zarfında vatandaşlarımıza 'ormana yaklaşma, ateş kullanma, susuz bırakma' çağrısı yaparak mecbur kalmadıkça orman ve ağaçlık alanları kullanmamalarını özellikle talep ediyoruz. Hatta bu sıcak günlerde halkımızdan, mümkün mertebe ateş kullanımını sınırlandırmalarını, başta sokak hayvanları ve suya ihtiyaç duyan canlıların su ihtiyaçlarının el birliği ile karşılanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok bölgesinde orman yangınları şiddetini artırıyor.Bu hafta Yunanistan’da Rodos, Korfu ve Eğriboz (Evia) adalarında ve ana karanın bazı yerlerinde yangınlar devam etti.Yangınlar nedeniyle Yunan adalarından on binlerce kişi tahliye edildi.Akdeniz, Kuzey Amerika ve Asya'yı çevreleyen bölgelerde yaşanan şiddetli sıcak hava dalgaları birçok noktada sıcaklık rekorlarının kırılmasına ve orman yangınlarının çıkmasına neden oluyor.Orman yangınları doğal bir hava olayı, ancak son yıllarda sıklıkları ve yoğunlukları doğal değil.