Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın afişine bıyık yapan çocuk tutuklandı /06 Haziran 2023 19:48

Erdoğan’ın afişine bıyık yapan çocuk tutuklandı

Mersin’de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık yaptığı, afişe küfürlü ifadeler yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki M.K tutuklandı.

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Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre Mersin'de evlerinin yakınında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asılı bulunan afişine bıyık yapıp, küfürlü ifadeler yazdığı belirlenen 16 yaşındaki lise öğrencisi M.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de yaşayan 16 yaşındaki M.K, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde evlerinin yakınında yer alan bilboardlarda asılı Erdoğan’ın afişlerden birindeki fotoğrafına tükenmez kalemle Hitler bıyığı çizip, küfürler yazdı.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ SONUCU GÖZALTINA ALINDI

Meydana gelen olaydan sonra harekete geçen polis ekipleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarında yoğun bir inceleme ve araştırma başlattı.

Kamera incelemesinde kimliği belirlenen M.K, geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde polis ekiplerince evinden gözaltına alındı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan M.K, afişe bıyık yaptığını ancak afişin farklı noktalarındaki küfürlü içerikleri kendisinin yazmadığını söyledi.

Yapılan işlemlerin ardından savcılığa sevk edilip hakkında tutuklama istenen M.K, nöbetçi mahkemece ‘Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklandı. M.K, Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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