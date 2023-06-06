Kılıçdaroğlu’ndan fatura tepkisi: İnsanlığınız yok sizin

Sözcü'de yer alan habere göre 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremi yaşayan vatandaşlar, günlerce uzak kaldıkları evleri için gelen binlerce liralık faturalarını görünce şoke oldu.



“İNSAFINIZ VE İNSANLIĞINIZ YOK SİZİN”



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, depremzedelere gönderilen faturaları eleştirerek şu ifadeleri kullandı:



* “Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler.



* Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var.



* İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin.”