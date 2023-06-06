Kulis: Şimşek'ten yakın çevresine 'sorun görünenden çok büyük' itirafı

TR724'te yer alan habere göre ‘Ekonomide yeni bir sayfa açılıyor’ düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyen Kocabalkan, “Doğrusu, bir sonraki sayfaya geçiyoruz ve o sayfa yeni falan değil. Türkiye’deki hiç bir temel sorun çözülmeyecek. Enflasyon da kalıcı düşmeyecek çünkü rant ekonomisi enflasyon olmadan yaşayamaz! Olan yine sabit gelirliye olacak.” dedi. Artunç Kocabalkan, YouTube’da kendi kanalındaki yayınında Şimşek’in bu durumun farkında olduğunu ve yakın çevresine görünenden daha büyük problem olduğunu söylediğini belirtti.



Mehmet Şimşek, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ekonomide ‘geleneksel’ politikalara dönüleceği mesajını vermiş ve “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır.” ifadelerini kullanmıştı. Şimşek aynı konuşmasında şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yapmıştı.