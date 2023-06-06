Samanyolu Haber /Ekonomi / Kulis: Şimşek'ten yakın çevresine 'sorun görünenden çok büyük' itirafı /06 Haziran 2023 20:18

Kulis: Şimşek'ten yakın çevresine 'sorun görünenden çok büyük' itirafı

Nureddin Nebati’nin yerine Hazine ve Maliye Bakan olarak atanan Mehmet Şimşek’in yakın çevresine ekonominin görünenden daha büyük sorunları olduğunu söylediği iddia edildi. Ekonomist Artunç Kocabalkan, Şimşek’in yakın çevresine ekonomide ‘görünenden daha büyük’ problem olduğunu söylediğini aktardı.

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TR724'te yer alan habere göre ‘Ekonomide yeni bir sayfa açılıyor’ düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyen Kocabalkan, “Doğrusu, bir sonraki sayfaya geçiyoruz ve o sayfa yeni falan değil. Türkiye’deki hiç bir temel sorun çözülmeyecek. Enflasyon da kalıcı düşmeyecek çünkü rant ekonomisi enflasyon olmadan yaşayamaz! Olan yine sabit gelirliye olacak.” dedi. Artunç Kocabalkan, YouTube’da kendi kanalındaki yayınında Şimşek’in bu durumun farkında olduğunu ve yakın çevresine görünenden daha büyük problem olduğunu söylediğini belirtti.

Mehmet Şimşek, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ekonomide ‘geleneksel’ politikalara dönüleceği mesajını vermiş ve “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır.” ifadelerini kullanmıştı. Şimşek aynı konuşmasında şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yapmıştı.
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