Erdoğan’ın anayasa çağrısına Çandar’dan tepki: Önce AİHM kararlarını uygula

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anayasal bağlayıcılığı bulunan karar hakkında olumsuz görüş bildirdi.





Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi’nde düzenlenen “Yeni Anayasa Sempozyumu”nda, tüm siyasi partilere seslenerek, “Bize düşen kapıları çalmak. Buradan tüm siyasi partilere, STK’lara, akademi mensuplarına sesleniyorum. En ideal Anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım, tartışalım, müzakere edelim ama bu süreçten kaçmayalım” dedi.





Bold Medya'da yer alan habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki siyasi yargılamalara ilişkin önemli bir karar verdi.AİHM, ‘Yalçınkaya Kararı’ olarak da bilinen ve yüzbinlerce insanı ilgilendiren kararla, 15 Temmuz sonrası ‘Bylock, Bankasya ve dernek üyeliği’ gibi gerekçelerle yapılan tutuklamalarının hak ihlali olduğuna hükmetti.Yeşiller ve Sol Gelecek (Yeşil Sol) Partisi Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Genel Kurulu’nda, AKP iktidarına ve ‘yeni anayasa’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Çandar şöyle dedi:“Ya Türkiye’nin altına imza koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne bağlı kalacaksınız ya Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesini uygulayacaksınız ya da hukuku ve insan haklarını ihlal edeceksiniz, Anayasa’yı ihlal edeceksiniz, kural tanımayacaksınız.Eğer Türkiye’nin imzasının şerefini koruyorsanız, eğer Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına uyacaksanız, o takdirde; Edirne’de yedi yıldır haksız, hukuksuz biçimde özgürlüğünü gasp ettiğiniz, bu Meclisin uzun yıllar üyesi bulunmuş Selahattin Demirtaş’ı ve hukuku ayaklar altına alarak Silivri’de hayatının altı yılını çaldığınız Osman Kavala’yı serbest bırakacaksınız yani AİHM kararlarını, dolayısıyla Anayasa’nın 90’ıncı maddesini uygulayacaksınız.”