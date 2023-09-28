Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan’ın gizli anayasa taslağı /28 Eylül 2023 19:59

Erdoğan’ın gizli anayasa taslağı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kapalı kapılar arkasında bürokratlara yeni bir anayasa taslağı yazdırdığını iddia eden hukukçu Mehmet Gün, “Cumhurbaşkanlığı bürokratları çalıştaylar yapmışlar, gizlice müzakere etmişler ve bir yeni anayasa taslağı yazmışlar" ifadelerini kullandı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre yeni bir anayasa konusunda muhalefetin de kapısını çalacağını söyleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına herkesten habersiz bir anayasa taslağı yazdırdığı öne sürüldü.

Yetkinreport.com’da bir yazı kaleme alan hukukçu Mehmet Gün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefete ve millete sunacağı yeni anayasa taslağını bürokratlarına hazırlattığını 12 Eylül tarihinde açıkladığını belirterek, “2022 yılında yapılan çalıştaylara ilişkin haberleri yazılı, görsel ve elektronik medyada bir medya takip şirketine tarattırdım. Av. Mehmet Uçum’un başkan vekili olduğu Hukuk Politikaları Kurulu’nun 2022 yılında 24 Mart, 21 Nisan, 26 Mayıs, 23 Haziran, 6 Eylül, 8 Eylül, 4 Ekim, 24 Kasım ve 15 Aralık tarihlerinde yeni anayasa konulu dokuz çalıştay düzenlediğini, fakat çalıştayların kapalı olduğunu tespit ettim. Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanlığı bürokratları çalıştaylar yapmışlar, gizlice müzakere etmişler ve bir yeni anayasa taslağı yazmışlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin hem kendisi, hem başka ülkeler için yeni ve sivil anayasa yapmaya yetecek insan kaynağı ve birikimi olduğunu kaydeden Gün, “Eğer gerçekten yeni ve sivil bir anayasa yapılmak isteniyorsa, romantik ve art niyet aranacak gerekçelerle değil, vakti ve zamanı gelince, şartları oluştuğunda sağlam bir metodolojiyle, tarafsız bir uzlaştırıcı önderliğinde, eşitler arası medeni müzakereler ve uzlaşma ile yapılmalıdır. Anayasa taslağı da bu yoldan yazılmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve bürokratlarının izlediği yoldan değil” diye kaydetti.
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