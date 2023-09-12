Erdoğan kalkacak demişti: Öğretmen atamalarında mülakata devam

Tekin dün Habertürk canlı yayınında Kemal Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Yeni öğretmenlerin atanmasını ‘arzuladığını’ belirten Tekin mülakat sürecinin olacağını açıkladı. Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili şunları dedi:





*Milli eğitim bakanı olarak aramıza yeni öğretmenlerin gelmesini arzu ediyorum, istiyorum. Bizim hesaplamalarımıza göre ihtiyaç duyduğumuz rakamları hazine ve maliye bakanımızla, cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığıyla paylaştık. Nihayetinde bütçeyi oluşturan mekanizmalar orada. Şimdi 2024 bütçesi oluşacak. Bize 2024 bütçesi içerisinde toplam kamuya ne kadar personel istihdam edileceğine dair bir rakam ortaya çıkacak. Biz de onun üzerine hareket edeceğiz.







*Şimdi bir rakam söylemek mümkün değil ancak ben şunu söyleyeyim; biz bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın istihdamıyla ilgili süreçte mülakat sürecini düzgün bir mülakat prosesine dönüştürmek istediğimiz için biraz uzun zaman alacağız.





Tekin’in ‘mülakat’ demesi üzerine sunucu Kemal Öztürk araya girerek “Cumhurbaşkanının seçim beyannamelerinin bir tanesinde mülakatlar kaldırılacak diye hatırlıyorum” dedi. Bunun üzerine Tekin şöyle konuştu:





*Tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. Şöyle bir kurgumuz var: İstihdam etmek isteyeceğimiz sayının üç katı kadar öğretmen adayını davet edeceğiz.





*Her bir adaya elektronik ortamda hazırlanmış bir soru sorulacak. 45 dakikalık bir periyotta ders anlatır gibi soruyu cevaplayacak. Karşısında uzman ve başöğretmenlerden oluşan bir jüri olacak. 45 dakikalık süre sonunda aday, kendisine sorulan soruyla ilgili yazılı bir cevap da verecek, bir kayıt olması açısından. Bu sınavlar kayıt altına alınacak. Torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.





Erdoğan ve Özer kalkacak demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimden yaklaşık bir ay önce “Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım” demişti.





Önceki eğitim bakanı Mahmut Özer de, seçimden iki gün önce öğretmen atamalarıyla ilgili “Mülakat olmayacak artık. KPSS puanı ile hızlıca atamalarını gerçekleştireceğiz. Tek kriter KPSS puanı olacak” demişti.