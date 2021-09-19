Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, kan kaybediyor: En beğenilen liderler arasında 3’ncü sıraya geriledi /19 Eylül 2021 13:23

Erdoğan, kan kaybediyor: En beğenilen liderler arasında 3’ncü sıraya geriledi

Ekonomik kriz nedeniyle AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan güven giderek azalıyor. Metropoll’ün en fazla beğenilen siyasetçiler anketinde Erdoğan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun gerisinde kaldı. Ankette en az güven duyulanların politikacılar ve medya mensupları olması dikkat çekti.

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 Metropoll’ün Ağustos 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırmasına göre siyasilerin beğeni değerleri sıralamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arkasından 3. sırada yer aldı.

ERDOĞAN 10 ÜZERİNDEN 4.2 BEĞENİ ALDI
Metropoll araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2021 anketinden bir sonuç paylaştı. Siyasilerin beğeni düzeyinin 10 üzerinden oylandığı anket sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 5,4 ile ilk sırada yer alırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4,7 ile ikinci sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 4.2 ile üçüncü sırada yer aldı.

HALKIN YARIDAN FAZLASI ERDOĞAN’I ONAYLAMIYOR
Metropoll Araştırma, aynı anketten bir başka sonucu da sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayının ölçüldüğü soruya yanıt verenlerin yüzde 38’i “onaylıyorum” derken, onaylamayanların oranı ise yüzde 51,5 olarak çıktı. Ankete göre Erdoğan’ın görev onay oranı bir önceki yıla göre yüzde 10 düşüş gösterdi. Halkın en az çok güvendikleri sıralamasında ilk sırada askerler, ikinci sırada polisler yer alırken, en az güvendikleri ise medya mensupları ve politikacılar oldu.


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