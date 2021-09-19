Erdoğan, kan kaybediyor: En beğenilen liderler arasında 3’ncü sıraya geriledi

Metropoll’ün Ağustos 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırmasına göre siyasilerin beğeni değerleri sıralamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arkasından 3. sırada yer aldı.





ERDOĞAN 10 ÜZERİNDEN 4.2 BEĞENİ ALDI

Metropoll araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2021 anketinden bir sonuç paylaştı. Siyasilerin beğeni düzeyinin 10 üzerinden oylandığı anket sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 5,4 ile ilk sırada yer alırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4,7 ile ikinci sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 4.2 ile üçüncü sırada yer aldı.





HALKIN YARIDAN FAZLASI ERDOĞAN’I ONAYLAMIYOR

Metropoll Araştırma, aynı anketten bir başka sonucu da sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayının ölçüldüğü soruya yanıt verenlerin yüzde 38’i “onaylıyorum” derken, onaylamayanların oranı ise yüzde 51,5 olarak çıktı. Ankete göre Erdoğan’ın görev onay oranı bir önceki yıla göre yüzde 10 düşüş gösterdi. Halkın en az çok güvendikleri sıralamasında ilk sırada askerler, ikinci sırada polisler yer alırken, en az güvendikleri ise medya mensupları ve politikacılar oldu.







