OHAL Komisyonu sadece oyalıyor

OHAL Komisyonu, neredeyse 4 aydır hiçbir veri açıklamazken binlerce kamu emekçisi görevlerine iade edilmeyi bekliyor.





15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çok sayıda kamu emekçisi, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) görevinden ihraç edildi. OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kamu emekçileri, kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazeteler hakkındaki başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 23 Ocak 2017’de kuruldu, 22 Mayıs 2017’de ise göreve başladı.









Devamlı görev süresi uzatılan OHAL Komisyonu’nun kurulmasının üzerinden neredeyse 5 yıl geçecek ancak başvuruların tümü hâlâ karara bağlanmış değil. Ayrıca Komisyon’a yapılan 126 bin 674 başvurunun 101 bin 58’i hakkında ise ret kararı verildi. Yıllardır faaliyette olan ve 2 ya da 3 ayda bir verilerini internet sitesinden paylaşan OHAL Komisyonu’nu yaklaşık 4 aydır hiçbir açıklama yapmadı.









Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Mutlu Arslan, CHP milletvekillerinin OHAL Komisyonu’nun özellikle sol, sosyalist kesimler ile KESK üyelerinin dosyalarını incelemeyi geciktirdiklerine yönelik açıklamalarını hatırlattı. Komisyon’un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Türkiye hükümeti arasındaki görüşmeler sonucunda kurulduğunu söyleyen Arslan, “İlk başvuruları 2017’de almaya başladılar. İlk 15 ayda yaklaşık yarısını karara bağladılar.

Sonraki yılda 50 bin kişinin başvurusu hakkında karar verdiler. İki yılın ardından azalttılar. Son bir yılda 2 bin kişiye kadar düştü” dedi.





Bu düşüşün sebebinin ise politik olduğuna dikkat çeken Arslan, “Ellerinde kalan dosyaların yaklaşık 2 bin 500’ü KESK üyesi sol ve sosyalist olan kişilere ait. Bizim dosyalarımızı geciktiriyorlar. CHP ile yapılan görüşmelerde de söylemişlerdi geciktirdiklerini. Bir savaş tutsağı, pazarlık aracı gibi bekletiyorlar. Türkiye’deki solcuların sosyalistlerin durumu pazarlık unsuru olarak kullanılıyor” diye konuştu.





Söz konusu durumu kabul etmediklerini ifade eden Arslan, şunları dile getirdi: “Komisyon’a yapılan ilk başvurularımız 4 yılını doldurdu. Bu nedenle yakın zamanda arkadaşlarımız AİHM’e yeniden başvuruda bulundu. AİHM, Türkiye hükümetinden savunma istedi. Savunmanın 30 Eylül’de verilmesi bekleniyor.”





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Yüzde 80’inini reddetti





OHAL Komisyonu’nun 28 Mayıs’ta paylaştığı verilere göre toplam 126 bin 674 başvurunun yüzde 80’i reddedildi.





Veriler şu şekilde:





• 494 bin 320 evrakın işlemi tamamlandı

• 125 bin 678 kamu görevinden çıkarma

• 131 bin 922 tedbir işlemi

• 126 bin 674 başvuru

• 115 bin 130 karar

• 11 bin 544 incelemesi devam eden

• 14 bin 72 işlem kabul edildi

• 101 bin 58 ret kararı

• 61 derneğin açılmasına ilişkin kara