Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'Kapılar ona kapandı' demişti: ABD Büyükelçisi, Akar'la birlikte açılış yaptı /13 Nisan 2023 11:15

Erdoğan 'Kapılar ona kapandı' demişti: ABD Büyükelçisi, Akar'la birlikte açılış yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü için AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "bizim kapılar ona kapandı" dediği Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hatay'da çadır kent açılışını yan yana yaptı.

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Hatay'da 2 bin 400 öğrencinin konaklayıp, eğitim ve öğretimine devam etmesi için NATO’nun desteğiyle kurulan Antakya NATO Çadır Kenti, törenle açıldı... Kurdela kesildi, fotoğraf çekildi. Ancak o fotoğraf karesinde dikkat çeken bir isim vardı. Ajansların geçtiği haberde ismi de geçmedi. O kişi Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den başkası değildi. Erdoğan, büyükelçi için  "bizim kapılar ona kapandı"dediği akıllara geldi. 

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra, NATO Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar katıldı.

Fakat törene katılanlar arasında ajansların adını yazmadığı diğer bir isim ise dikkat çekti.

Erdoğan’ın geçen hafta CHP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesinin ardından tepki göstererek, “Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım... Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Haddini bileceksin” dediği ABD Büyükelçisi Jeff Flake de kurdele kesme töreninde yer aldı.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerinden daha bir hafta geçmişken Milli Savunma Bakanı ile beraber poz veren Jeff Flake’in törende yer alması Erdoğan’a yanıt olarak yorumlandı.
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