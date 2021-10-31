Erdoğan kendisine 'Diktatör' diyen İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

G20 liderler zirvesi için Roma'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ikili bir görüşme yaptı. İki lider, Draghi'nin Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelemesinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.





İtalya başbakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Draghi-Erdoğan görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmede "diktatör" krizinin gündeme gelmediği belirtildi.





İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Draghi, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi, AB-Türkiye ilişkileri, Afganistan'da yaşanan kriz ve Akdeniz'de istikrar konularını ele aldı. Libya'daki gelişmelere de özel olarak odaklanıldı.





İtalya tarafı görüşmeyi "yapıcı" olarak niteledi.





İtalya devlet kanalı Rai de, Draghi-Erdoğan görüşmesinin "diktatör" krizi sonrası iki ülke arasındaki gerginliği azaltması açısından önemli olduğunu vurguladı. Rai, Draghi ile Erdoğan'ın zirvenin açılışında el sıkışmasının da "buzları erittiği" yorumunu yaptı.





Draghi geçen Nisan ayında Erdoğan'dan söz ederken, "Bu 'diktatör' diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var. Görüş, fikir, davranış ve toplum vizyonu açısından farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalıyız, ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız" demişti.







İki ülke arasında diplomatik krize neden olan bu sözlerin ardından, G20 zirvesi hazırlığındaki İtalya'nın başbakanı geçen ay Erdoğan'ı telefonla aramış ve zirveye özel olarak davet etmişti.

Erdoğan Roma'da ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü.



