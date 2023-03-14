Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 'vurucu bir dosya' arıyor

Gazeteci Murat Yetkin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala edindiği yeni bilgileri paylaştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik kriz, deprem felaketi gibi gelişmelere rağmen rahat göründüğüne dikkati çeken Yetkinreport.com yazarı, şunları söyledi:







"AK Parti yönetimindeki bir kaynağıma göre Erdoğan’daki rahatlık halinin iki nedeni var. İkincisi, can kaybının resmî veriyle 48 bin 448’i bulduğu deprem felaketine rağmen, yaptırdıkları anketlerde Erdoğan’ın beğeni düzeyinin yükselmesi. 'Partinin değil ama' dedi kaynağım; 'Cumhurbaşkanlığını alırız ama muhtemelen Meclis’i alamayız.'





Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inanmasının ilk nedeniyse, AK Partililere göre muhalefet adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasıymış. Böylelikle Erdoğan’ın rakibinin AK Parti tabanından oy çekme ihtimalinin kalmadığına inanıyorlar."





'RAHATLIK DOSYA BEKLENTİSİNDEN Mİ?'

Yetkin, yazısının ilerleyen bölümlerinde bu rahatlığın uzun sürmeyebileceğini ifade etti.





"(...) 'Az önce söz ettiğim kaynağıma milletvekiline yeniden adaylığını koyup koymayacağını sordum. 'Koymayacağım' dedi; 'Şu ortamda kafamı giyotine uzatamam. Ama Cumhurbaşkanımız koymamı isterse o başka, o zaman memnuniyetle'. Çünkü o zaman seçilecek yerden aday gösterilecek demektir.





Bir başka kaynağımsa başka bir açı gösterdi: Kılıçdaroğlu hakkında bir vurucu bir dosya aranıyor. Mali bir açık. Örtülmüş bir yolsuzluk hikayesi. Aksi halde ya AK Troller yok yürüyen merdivene ters bindi, yok Mersin’e güneydoğu dedi, yok rakı içti malzemeleriyle yetinecek ya da geri tepeceği bariz olan Alevilik inancına girişecekler.





AK Parti 20 küsur yıldır iktidarda. Emniyet, MİT, Maliye Erdoğan’ın kontrolünde. Bu 20 küsur yılın son 13 yılında Kılıçdaroğlu CHP’nin başında. Hâlâ orta halli memur evinde oturan Kılıçdaroğlu’nun da para işlerine girdiği konusunda bugüne dek bir dosya bulamadılarsa da bunu son 60 gün içinde patlatmayı bekliyor olabilir mi Erdoğan?





Rahatlık böyle bir dosya beklentisinden mi geliyor?"

