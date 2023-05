Erdoğan konuştu, duyan “Biz hangi ülkede yaşıyoruz?” dedi!

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye’de geçen yaz 20’ye yakın konser ve festival gibi etkinlikler; “toplumun huzuru”, “teröristlerin eylem hazırlığı”, “ahlaksızlığı özendiriyor” gibi gerekçelerle resmi kurumların kararlarıyla iptal edildi. İktidarın yasakçı zihniyeti dünya basınına konu oldu, Türkiye’nin imajı bir yara daha aldı.



“KUŞATICI YAKLAŞIM”



Seçime dokuz gün kala, cuma namazını kıldıktan sonra İstanbul Modern’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri, “Biz hangi Türkiye’de yaşıyoruz” dedirtti:



– Kültür ve sanat alanında her türlü eseri teşvik ediyoruz. Sanatımıza katkı veren herkese destek olmayı görev telakki ediyoruz. Kuşatıcı yaklaşımla hareket ediyoruz. Resmi ideoloji tarafından yasaklanan kim varsa hepsine kucak açtık. Nazım Hikmet’e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden vatandaşlık veren biz olduk.



– Sokaklarımızın ateşe verilmesinden, edep ve insanlık sınırını aşan hakaretlere varıncaya kadar her yola başvurdular. Farklı düşünen sanatçılarımızı tehdit ettiler. Üzerlerine mahalle baskısı kurarak, bir korku iklimi oluşturarak bu insanları sindirmeye çalıştılar.



– Ülkenin, milletin, hatta doğrudan sanatçılarımızın hayrına olan işlerde bile maalesef bu hoyrat tavırlarından vazgeçmediler. Biz bu sıkıntıların hepsini de göğüsledik, her tuzağı bozduk, her engeli aştık ve bugünlere geldik.



“ÖZGÜR BİR İKLİM”



– Amacımız 2023’e daha üretken, zengin ve özgür bir iklimde girmektir. Türkiye’nin değerlerini tüm renkleri ile kucaklamaya devam edeceğiz. Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş müzesi İstanbul Modern’in binasını sanat camiasına kazandırmaktan dolayı Eczacıbaşı ailesine teşekkür ediyorum.



GEÇEN YIL YASAKLANAN KONSER VE ETKİNLİKLER



Eskişehir Anadolu Fest

Niyazi Koyuncu-İstanbul konseri

Zonguldak Kozlu Müzik Festivali

Munzur Kültür ve Doğa Festivali

Kazdağı Ekoloji Festivali

Zeytinli Rock Festivali

Gökçeada Meryem Ana Panayırı

ODTÜ Bahar Şenliği

Metin / Kemal Kahraman-Muş konseri

Aynur Doğan-Bursa konseri

Aynur Doğan-Kocaeli konseri

Mirae-Başkent Kültür Yolu Festivali konseri

Ara Malikian-Başkent Kültür Yolu Festivali konseri

Apolas Lermi-Denizli konseri

Apolas Lermi-İstanbul konseri

Apolas Lermi-Sakarya konseri

Melek Mosso-Isparta Uluslararası Gül Festivali konseri,

Milyon Fest Fethiye