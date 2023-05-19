Kocaeli’deki 19 Mayıs kutlamalarında ortalık karıştı

Yeniçağ'da yer alan habere göre Kocaeli’de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama töreninde Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın gençlere mesajı yuhalandı.



GENÇLER YUHALADI



Kocaeli’nin yerel basında çıkan haberlerde ise Kocaeli Valiliğinin programında lise öğrencileri gerçekleştirilen töreni izlerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere mektubu okundu. Mektubu okunduğu esnada bazı gençler yuhalamaya başladı.



Vali Yavuz’un da bulunduğu etkinlikte öğretmenler gençleri susturdu. İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, yuhalanma olayı sonrası yerinden kalkarak salondan çıktı.



Kocaeli Valiliği korumaları ise salonun arka tarafında geçerek durumu takip etti. Vali Seddar Yavuz ise görevlileri yanına çağırarak konu ile ilgili bilgi istedi.



Salona gelen çevik kuvvet ekipleri, öğrencileri program bitmesine rağmen dışarıya çıkarmadı.