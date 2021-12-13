Erdoğan neden siyasete girdi ?

Gelecek Partisi Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.





Eski TMSF Finansman ve Tahsilat Daire Başkanı olan Gelecek Partili Güzeldülger, gazeteci Nevşin Mengü’'nün Youtube kanalına konuk oldu.





Güzeldülger'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan satırlar şöyle:





TİCARETİ BECEREMEDİK, RIZKIMIZI SİYASETTE ARAYACAĞIZ

“Kasımpaşa’da tüccarken ticari işletmeyi başarısızlıkla sonuçlandırıyor. Ben Kasımpaşa’da bankacılık yaptığım için biliyorum. Oradaki muhitten duyduğum şuydu. Cumhurbaşkanı ticarette başarısız olunca ‘Biz ticarette beceremedik, herhalde bizim rızkımız siyasettedir” deyip siyasete girmiştir yani"





"BU DA BOMBA OLDU"

Nevşin Mengü’nün “Bu da bomba oldu Abdullah bey” sözlerine Güzeldülger, “Ben biliyorum. ‘Siyasette rızkımızı arayacağız’ demiştir yani kendi ağzından çıkmış cümledir” karşılığı verdi.