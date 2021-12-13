Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan neden siyasete girdi ? /13 Aralık 2021 09:56

Erdoğan neden siyasete girdi ?

ı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Ahmet Davutoğlu'nun partisi olan Gelecek Partili isimden Erdoğan hakkında flaş iddia. Erdoğan hangi işi beceremedik dedi?

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Eski TMSF Finansman ve Tahsilat Daire Başkanı olan Gelecek Partili Güzeldülger, gazeteci Nevşin Mengü’'nün Youtube kanalına konuk oldu.

Güzeldülger'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan satırlar şöyle:

TİCARETİ BECEREMEDİK, RIZKIMIZI SİYASETTE ARAYACAĞIZ
“Kasımpaşa’da tüccarken ticari işletmeyi başarısızlıkla sonuçlandırıyor. Ben Kasımpaşa’da bankacılık yaptığım için biliyorum. Oradaki muhitten duyduğum şuydu. Cumhurbaşkanı ticarette başarısız olunca ‘Biz ticarette beceremedik, herhalde bizim rızkımız siyasettedir” deyip siyasete girmiştir yani"

"BU DA BOMBA OLDU"
Nevşin Mengü’nün “Bu da bomba oldu Abdullah bey” sözlerine Güzeldülger, “Ben biliyorum. ‘Siyasette rızkımızı arayacağız’ demiştir yani kendi ağzından çıkmış cümledir” karşılığı verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan neden siyasete girdi ? Sonraki Haber >>

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:54