Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve Euro'da büyük patlama /13 Aralık 2021 09:54

Dolar ve Euro'da büyük patlama

İstanbul serbest piyasada dolar 14 TL'yi aşarak tarihi zirveyi yeniledi.

SHABER3.COM

TCMB yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına ve benzer ülkelerde sıkılaştırmaların başlamasına rağmen faiz indirimlerine devam ediyor.





Doların iki hafta önce 14 seviyesini görmesinin ardından TCMB toplam üç kez dolar satarak piyasaya müdahale etti. TCMB'nin müdahaleleri kurun 14 seviyesine yaklaşmasıyla başladı. Ancak banka, "sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle" müdahale ettiğini belirtti.

EURO VE DOLARDA TARİHİ ZİRVE

İstanbul serbest piyasada dolar 13,85 liradan başladı. Ardından sabah saatlerinde 14,61 TL'yi aşarak tarihi zirveyi yeniledi. Aynı saatlerde Euro/TL ise 16,45'i görerek tarihi rekorunu kırdı.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8800 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6800 lira olmuştu.



TL'DEKİ DEĞER KAYBI YÜZDE 46'YI AŞTI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 46'yı aştı.

Üç yılın zirvesinde bulunan yüzde 21.31 seviyesindeki enflasyonda birkaç ay içinde yüzde 30'a doğru beklenen yükselişe rağmen TCMB'nin Aralık ayında bir faiz indirimine daha gitme ihtimali TL'nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.
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