Samanyolu Haber /Dünya / "ABD, Rusya'yı tehdit etti" /12 Aralık 2021 23:39

"ABD, Rusya'yı tehdit etti"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede Biden'ın Rusya'yı finansal izolasyonla tehdit ettiğini belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede Rusya'yı finansal izolasyonla tehdit ettiğini aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede söylediklerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskov, “(Biden) Ukrayna’nın geçici süreliğine işgalinin gerçekleşmesi halinde Rusya’nın finansal olarak izole edileceğini ve bunun gibi şeyler söyledi. Öyle görünüyor ki ABD’liler bunun ortaya atılan bir bilgi değil gerçek olduğuna inanmışlar” dedi. Peskov, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayıp da bizzat zarar görmemenin imkansız olduğunu da ekledi.

‘Putin, Biden’a bizzat görüşmek istediğini söyledi’

Peskov, “Muhatabının Roma’da gerçekleştirilen G20 zirvesinde ne yazık ki bir araya gelemediklerini söylemesi üzerine Rus lider, ‘Mutlaka görüşeceğiz, bunu çok isterim” dedi” ifadelerini kullandı.
Nitekim Putin, İtalya’nın başkenti Roma’da 30-31 Ekim’de yapılan 16. G20 Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılmıştı. Kremlin, Rusya’da 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen izin günlerinde Putin’in yüz yüze görüşme yapmayacağını duyurmuştu.

© Sputnik

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