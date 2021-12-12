Samanyolu Haber /Gündem / Ekoloji Birliği'nden milletvekillerine 'yangın uçağı' çağrısı /12 Aralık 2021 22:50

Ekoloji Birliği'nden milletvekillerine 'yangın uçağı' çağrısı

TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında yangın uçağı alımı önerisini reddeden milletvekillerine Ekoloji Birliği yöneticilerinden bir çağrı yapıldığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Ekoloji Birliği, yayımladığı yazıda TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında yangın uçağı alımı önerisini reddeden milletvekillerine seslendi. "Ormanlarımızın korunması anayasa gereği devletin görevidir" denilen yazıda milletvekilleri girişimde bulunmaya çağrıldı.

Ekoloji Birliği tarafından yapılan çağrıda 2022 bütçe görüşme görüşmelerinde, yangın uçakları alımı konusunda verilen önerilerin reddedildiği hatırlatılarak "Ekolojik krizin ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde bu talebin reddedilmesi ekolojik tahribatların altına imza atmak anlamına gelmektedir. Orman yangınlarının günlerce devam etmesi müdahaledeki yetersizlikleri ve eksiklikleri tekrardan gün yüzüne çıkarmış, yangın uçaklarının elzem olduğu gerçeğini ortaya koymuştur" denildi.

Yazının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlarımızın korunması anayasa gereği devletin görevidir.

Ekoloji Birliği ve aynı zamanda bu ülkede yaşayan yurttaşlar olarak, doğanın unsurları olan insan ve tüm diğer varlıkların geleceği için;

Siz sayın vekilimizi, yangın uçaklarının kar fırsatı olarak değil kamu yararı gözetilerek şeffaf ve denetlenebilir bir ihale yöntemiyle alınması için 2022 bütçesine gerekli ödeneğin konulması amacıyla önerge sunmaya ve önerinin kabul edilmesi için tüm partiler nezdinde girişimde bulunmaya davet ediyoruz."
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