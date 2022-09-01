Erdoğan o ismi görevden aldığını açıkladı

Bloomberg muhabiri Fırat Kozok'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Reecp Tayyip Erdoğan, danışmanlarından Serkan Taranoğlu'nu görevden aldığını açıkladı.





Erdoğan'ın söz konusu bu açıklamayı partisinin merkez yürütme kurulu toplantısında yaptığı belirtildi.





Taranoğlu'nun ismi, Sedat Peker'in son yaptığı paylaşımlarda yolsuzluk iddialarıyla birlikte geçiyordu.





Kozon paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu’nu görevden aldığını partisinin bu akşamki MYK toplantısında üyelere açıkladı.









