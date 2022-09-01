Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Üniversitesi’nde yüzde 71,5 zam /01 Eylül 2022 21:37

İstanbul Üniversitesi’nde yüzde 71,5 zam

Doğalgaz ve elektriğe yapılan yüzde 20'lik zam haberinin şoku sürerken bir zam haberinin de İstanbul Üniversitesi'nden geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Türkiye yaklaşan kış ayları öncesinde doğalgaz ve elektriğe yapılan yüzde 20'lık zammı konuşurken bir zam haberinin de İstanbul Üniversitesi'nden geldiği belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Üniversitesi, öğrenci yemeklerine yüzde 71,5 oranında zam getirdi.

Kararı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı duyurdu.

Okulda, öğrencilere kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği veriliyor. Önceden, her bir öğün 3,5 TL’ydi. Zamla beraber bir öğünün fiyatı 6 TL’ye yükseldi. Böylelikle fiyatlara yüzde 71,5 zam gelmiş oldu. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Öğrenci yemeklerine zam kararının alındığı toplantıda personel yemeğine de çeşitli oranlarda zam geldi. Ancak, ilgili açıklamada zammın 8 Ağustos’tan itibaren yani toplantıdan üç gün önceden geçerli olacağı yazıyor.
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