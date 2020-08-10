Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan o ismi tebrik etti /10 Ağustos 2020 22:57

Erdoğan o ismi tebrik etti

Belarus'ta seçimlerden galip çıktığı ifade edilen Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik telgrafı gönderildiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus'ta dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazandığı açıklanan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu tebrik etti.

Belarus devlet haber ajansı BelTa'nın aktardığına göre; Lukaşenko'ya bir tebrik telgrafı gönderen Erdoğan, 'dost Belarus halkının' seçimlerde Lukaşenko'ya verdiği desteğe dikkat çekti.

Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ve yakın işbirliğimizin ortak çabalar sayesinde karşılıklı saygıya ve karşılıklı çıkarlara dayalı olarak tüm alanlarda gelişmeye devam edeceğinden emin olduğumu bir kez daha belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Sonuçların ardından büyük protestolar başladı 

Belarus Merkezi Seçim Komisyonu, dün yapılan oylamada 26 yıldır iktidarda bulunan Aleksandır Lukaşenko'nun "ciddi bir farkla" tekrar devlet başkanı seçildiğini ifade etti.

Komisyonun açıkladığı ilk sonuçlara göre Lukaşenko geçerli oyların yaklaşık yüzde 80'ini aldı.

Açıklanan verilere göre seçimlerde en çok oyu alan ikinci isim siyasete yeni atılan, ancak seçimlerden önce oluşan baskı ortamında büyük destek toplayan Svetlana Tikanovskaya oldu. Tikanovskaya oyların yüzde 9,9'unu aldı.

Dün çıkış anketlerinin Lukaşenko'nun oyların büyük çoğunluğunu aldığını göstermesinin ardından Tikanovskaya, sonuçların şaibeli olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından başkent Minsk'te büyük eylemler düzenlendi.
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