ABD'de okullar açıldı virüs vakaları artışa geçti

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Temmuz ayının son iki haftasında en az 97 bin çocuğa yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bulaştığını ortaya koydu.





Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Derneği'nin yaptığı araştırma, bazı eyaletlerde okulların açılmasıyla birlikte çocuklara hastalığın bulaşma oranının yüzde 40 arttığını ortaya koydu.





Georgia eyaletindeki bir okulda koridorlarda kalabalığı gösteren fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ve bir dizi öğretmen ve çalışanın Covid-19'a yakalanmasının ardından okul kapatıldı.





Trump, çocukların "neredeyse bağışık" olduklarını öne sürmüştü

Çalışma, önceki araştırmalarla birlikte ABD Başkan Donald Trump'ın çocukların Covid-19'a "neredeyse bağışık" olduğu iddiasıyla çelişiyor.





Bu hafta daha fazla okulun açılması planlanırken, okul yılına yeni başlayan bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin Koronavirüs nedeniyle sanal eğitime geri dönmesi gündeme geldi.