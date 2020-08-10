Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce anketinden bakın ne sonuç çıktı /10 Ağustos 2020 22:12

Muharrem İnce anketinden bakın ne sonuç çıktı

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket çalışmasında vatandaşlara "Muharrem İnce parti kursa, oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi. İşte o anketten çıkan sonuçlar.

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ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde, HDP ve İYİ Parti baraj altında kalırken, Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 50.7 olarak çıktı. Öte yandan yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yle ilgili elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma Şirketi, 06-08 Ağustos tarihleri arasında 41 ilde toplam 4 bin 120 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, siyaset kulislerini hareketlendirirken, ORC Araştırma bir anket çalışması yaptı. 6-8 Ağustos 2020 tarihleri arasında 41 ilde toplam 4120 kişi ile (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen anket çalışmasına katılanlara "Muharrem İnce parti kursa, oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları ORC Araştırma'nın sosyal medya hesabından paylaşılırken, "Hayır" cevabını verenlerin oranının yüzde 89.5 çıkması dikkat çekti. Sonuçlara göre "Evet" diyenlerin oranı yüzde 4.1, "Kararsızım" diyenlerin oranı ise yüzde 6.4.



Bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmada çıkan sonuca göre; HDP ve İYİ Parti baraj altında kalıyor. Son dönemlerde yapılan anketlerde baraj altında kalan MHP ise ORC'nin anketinde 14.1'lik kesimin desteğini aldı.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları ise şöyle:

AKP - %36.6

CHP - %25.9

MHP - %14.1

HDP - %9.6

İYİ Parti - %8.1

DEVA - %2.3

Gelecek Partisi - %1.6

Saadet Partisi - %0.8

Diğer - %1.0
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