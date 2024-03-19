Erdoğan, Putin’i tebrik etti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Putin ile Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türk lider Putin'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti ve Rusya halkının yararına yönelik devlet faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.







Açıklamada, “Türk tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk lider, Vladimir Putin’i Rusya Federasyonu devlet başkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı samimi bir şekilde tebrik etti ve Rusya halkının yararına yönelik devlet faaliyetlerinde kendisine yeni başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.





Putin ve Erdoğan’ın, yaptıkları görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla daha yakın iş birliğine yönelik karşılıklı niyetlerini dile getirdiği kaydedildi.





Açıklamada, uluslararası istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine ilişkin konuların da görüşüldüğü vurgulandı.