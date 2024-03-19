Oğlu AKP'den aday oldu, yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde AKP'nin Belediye Meclis Üyeliği aday listesinin ilk sırasına, ilçenin etkili isimlerinden eski CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin oğlu Uğur Tolgahan Sipahi'nin adı yazıldı. Bu gelişmeden sonra baba Sipahi'nin yargılandığı "rüşvet ve irtikap" davasındaki yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı.





DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Beşiktaş Belediyesi'ne 2022 yılında düzenlenen "rüşvet ve irtikap" operasyonunda 5 ay tutuklu kalan eski CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sipahi, 2019 seçimlerde Demokrat Parti'den girdiği Çekmeköy Belediye Başkanlığı seçiminde üçüncü olarak ciddi bir oy almış ve CHP'nin kaybetmesine neden olmuştu. Sipahi'nin oğlu Uğur Tolgahan Sipahi, 31 Mart seçimlerinde sürpriz bir şekilde AKP'den Çekmeköy Belediye Meclis üyeliği listesinin birinci sırasında yer aldı. Bu gelişmenin ardından mahkeme, baba Sipahi'nin yargılandığı davada yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı.





Türkiye, Hüseyin Avni Sipahi adını ilk olarak "17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk" operasyonunda duydu. Bu operasyonun TOKİ dosyası ayağında olmakla suçlanan Sipahi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.





Sipahi, 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmişti. O dönem Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Sipahi, CHP Genel Merkezi'nin tepkisi üzerine 4 ay sonra bu görevinden istifa etmiş ancak Belediye Meclis Üyeliği görevi devam etmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Sipahi'yi görevden aldı.





Rüşvet operasyonunda tutuklandı

2022 yılında ise bu isimlerin görev yaptığı döneme ilişkin olarak Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon yapıldı. "Rüşvet ve irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Sipahi ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu üç kişi tutuklandı. İddianamede Sipahi, Beşiktaş Belediyesi'nden bazı ruhsat almak isteyen kişilerden Beşiktaş Vakfı'na bağış adı altında para yatırılmasını istemekle suçlanıyordu. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 sanıklı davada üç tutuklu sanığın tahliyesine ise 15 Mayıs 2023'te karar verirken, haklarında yurtdışı çıkış yasağı koydu. Aradan geçen bir yılı aşkın süredir de sanıklar hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı sürüyordu.





Çekmeköy'ün etkili ismi

Bu arada CHP'den istifa eden Sipahi, 2019 yerel seçimlerde Demokrat Parti'den Çekmeköy Belediye Başkan Adayı oldu. Belediye başkanlığını yüzde 42,85 oyla AKP'nin adayı kazınırken, CHP yüzde 32,25 ikinci, Sipahi ise yüzde 22,12'lik oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Çekmeköy'de belli bir hedef kitlesi olan Sipahi 32 bin oy toplamıştı..





Oğlu AKP'nin listesinde ilk sıraya yazıldı

Sipahi'nin davası sürerken 31 Mart yerel seçim sürecinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sipahi'nin oğlu Uğur Tolgahan Sipahi, AKP'den Çekmeköy Belediye Meclis Üye aday adaylığına başvurdu. AKP İlçe Başkanlığı da oğul Sipahi'nin adını 33 kişilik Belediye Meclis Üyesi adayları listesinin ilk sırasına koyarak, listeyi 20 Şubat'ta Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu'na sundu. Bu durum, ilçede AKP'nin bir kez daha kazanma olasılığını güçlendirdi.





Yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı

Bu sırada ise Sipahi'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasının reddi kararına sanık avukatları itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Mart'ta talebi kabul ederek Sipahi ve Hazinedar'ın arasında bulunduğu beş sanığın yurtdışı çıkış yasaklarını kaldırdı. Mahkeme, bunun yerine Hazinedar ve Sipahi'nin iki ayda bir olmak üzere karakolda imza atması yönünde karar almakla yetindi.