Erdoğan Rahatsızlandı... İspanya Ziyareti İptal

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ krizinin damga vuracağı kritik Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılımını soğuk algınlığı nedeniyle iptal etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ise zirveye gelmesi bekleniyor.





VOA Türkçe'den Arzu Çakır'ın AB kaynaklarından edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın başlayacak zirveye soğuk algınlığı nedeniyle katılamayacak.





Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle bugün yapılacak partisinin Meclis grup toplantısının da iptal edildiği belirtiliyor.

