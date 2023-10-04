Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a göre Anayasa: MHP'den rahatsız olan Erdoğan iki şey istemiş /04 Ekim 2023 12:43

Erdoğan'a göre Anayasa: MHP'den rahatsız olan Erdoğan iki şey istemiş

Gazeteci Deniz Zeyrek, hükümete yakın bir ismin kendisine aktardığı iddiayı "İnandırıcı gelmedi ama 'O kadar da olmaz' dediğim birçok şey bugüne kadar oldu' diyerek paylaştı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hukukçu danışmanlarından yeni anayasada ‘40+1 ve üçüncü dönem şartı’ istediği iddia edildi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, iktidara yakın bir ismin kendisini aradığını, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa konusunda iki şeyi istediğini yazdı.


Zeyrek bugünkü yazısında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Erdoğan arasındaki yeni anayasa tartışmasını taşıdığı önceki yazısıyla ilgili hükümete yakın ismin kendisini aradığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aktardığına göre, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa işiyle de uğraşan hukukçu danışmanları bir araya gelmiş. O toplantıya katılan hukukçulardan biri de kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Anayasa konusunda iki isteği olduğunu anlatmış.

Güya Cumhurbaşkanı Erdoğan ekibine “Bu iki değişiklik olsun, gerisini muhalefetin taleplerini dikkate alarak yapabilirsiniz” demiş.

“Neymiş o iki istek” diye sordum.

(Yanıtlar benim için çok inandırıcı gelmese de sizinle paylaşmak istedim. Zira benim inanmadığım, “o kadar da olmaz” dediğim birçok şey bugüne kadar oldu.)

-“İlki yüzde 50 artı 1’i değiştirmekmiş” dedi.

Bunu istemesi normal.

“Yerine ne koymak istiyorlar” diye sordum.

“Yüzde 40 artı 1…”

“Yok daha neler” diyerek buna inanmanın zor olduğunu anlatmak istedim. Ancak vazgeçtim. Bunun yerine diğer isteği sordum.

“Üçüncü dönem seçilmek.”

“Buna hiç inanamam” dedim. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi artık aday olmayacağını söylemişti zaten” diye devam ettim.

Ancak konuştuğum kişi, bu iki isteğin gündeme getirileceğinden çok eminmiş gibi ısrar etti.

Çok ilginç değil mi?

Konuyla ilgili yetkililerle yaptığım görüşmelerde iddiayı doğrulatamadım.”
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