Karabağ için ‘gizli müzakere’

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Azerbaycan'ın geçen ay bölgeye bir operasyon başlatmasından birkaç gün önce Rusya, ABD ve Avrupa Birliği (AB), Dağlık Karabağ konusunda gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi.





Politico gazetesinin haberine göre, taraflar arasında yapılan bu toplantının, Moskova ile Batı arasında ciddi bir güvenlik konusunda 24 Şubat 2022 sonrasında nadir görülen bir temasa işaret ettiği belirtiliyor.





İsmi açıklanmayan üst düzey bir diplomat Politico’ya yaptığı açıklamada, müzakerelerin 17 Eylül'de İstanbul'da yapıldığını, asıl odak noktasının, yerel halka yakıt ve yiyecek sağlamak üzere insani yardım konvoylarının Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a geçişi olduğunu söyledi.





ABD'yi Kafkasya'daki müzakerelerden sorumlu kıdemli danışman Louis Bono temsil ederken, Avrupa Birliği bölgeye temsilci Toivo Klaar'ı gönderdi ve Rusya'dan Başkan Vladimir Putin'in Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri özel temsilcisi Igor Khovaev katıldı.