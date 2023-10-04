Meral Akşener kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda partisinin ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Akşener, konuşmasında "sığınmacı" haberleri üzerinden yapılan operasyonlarda tutuklanan Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı’ya değindi.





'SAÇ KAZITMA' İDDİASINA SERT TEPKİ

Cumhuriyet, bir gün önce Çolak ve Çardaklı'nın saçlarının üç numaraya vurulduğu iddiasını gündeme getirmişti.





Söz konusu olaya kürsüden tepki gösteren Akşener, "Gençlerimiz, aileleri üzülmesin diye saklamışlar ama; tutuklandıkları ilk gün, rutin uygulama denilerek, saçları kazınmış… Olay duyulunca, apar topar soruşturma açıldı ama; kepazelik ortada duruyor… Rutin uygulamaymış… Bu kime yapılır? Teröriste yapılır. Yuh olsun, yazıklar olsun! Bir yanda, hiçbir suçu olmadığı hâlde, evlatlarımız, terörist muamelesi görüyor" dedi.





YERLİKAYA'YI TEBRİK ETTİ, AKP'Yİ ELEŞTİRDİ: CADI KAZANINDA SIRA KİMDE?

Konuşmasında, 1 Ekim Pazar günü Ankara'daki bombalı saldırı girişimine değinen ve son dönemdeki operasyonlar sebebiyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı tebrik eden Akşener, Yerlikaya'nın Süleyman Soylu'ya yakın hesaplar ve iktidardaki bazı isimler tarafından hedef alınmasına dikkat çekti.





Kürsüden Hakan Fidan'i işaret eden Akşener, "Artık kendi kendini tüketen, bir cadı kazanına dönüşen AK Parti bünyesinde dün Sayın Mehmet Şimşek’i, bugün Sayın Ali Yerlikaya’yı hedef alanlar; acaba yarın kime odaklanacak? Sıradaki şanslı yarışmacı, acaba kim olacak? Yoksa Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan mı?" dedi.







