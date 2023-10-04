Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'in Bürokratından Skandal Vurgun... /04 Ekim 2023 12:20

Gökçek'in Bürokratından Skandal Vurgun...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Gökçek döneminde işe alınan ve Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü’nde Büro Şefi olarak görev yapan N.K’nın, İŞKUR’un Toplum Yararına Programı kapsamında yüzlerce kişiyi belediyede çalışıyor gibi gösterdiği ve maaşlarının yarısını aldığı ortaya çıktı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde işe alınan ve Belediye Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü'nde Büro Şefi olarak görev yapan N.K'nın İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında yüzlerce kişiyi belediyede çalışıyor gibi gösterdiği ve maaşlarının yarısını aldığı ortaya çıktı.
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Belediyeye girişi yapılan kişilerin hiç çalışmadığı ve kağıt üzerinde kaldığı saptandı. Olayla ilgili dava açıldı ve ABB yönetimi de müdahil oldu. Dava 24 Ekim'e ertelendi.

N.K. 30 Mayıs 2013 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesinde Büro Şefi olarak göreve başladı. İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediyede istihdam edilecek kişilerle ilgili işlemler için 13 Mayıs 2015 tarihinde yetkilendirdi. N.K da TYP kapsamında işe yerleştirilen Ş.M'yi  sekreteri yaptı.

MAAŞLARININ YARIDAN FAZLASINI ALDI

İşe ihtiyacı olan kişilere ulaşan N.K ve Ş.M. iş vaadi ile vatandaşlardan maaşının yarısından fazlasını aldı ve çok sayıda kişi belediyede çalışıyormuş gibi gösterildi. Şikayet üzerine 2019'da inceleme başlatıldı.

N.K ve Ş.M Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında tutuklandı.  Mansur Yavaş yönetimindeki ABB de davaya 31 Aralık 2019 tarihinde müdahil oldu.  İki isim, M, Covid-19 tedbirleri kapsamında, “Yurtdışı yasağı ve adli kontrol” kararı verilerek salıverildi. Bir sonraki duruşma 24 Ekim'de görülecek.
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