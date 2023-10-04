Samanyolu Haber /Gündem / Kosova'daki olayları üstlenen siyasetçi Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındı /04 Ekim 2023 10:08

Kosova'daki olayları üstlenen siyasetçi Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındı

Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde çıkan olayları tek başına planladığını açıklayan eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic'in gözaltına alındığını duyurdu.

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Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyindeki çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic'in Sırbistan başkenti Belgrad'da bir apartman dairesine yapılan baskınla gözaltına alındığı ve hakkında 48 saatlik gözaltı süresi verildiği belirtildi.

Açıklamada, Radoicic'in Belgrad Savcılığının kararıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Radoicic, 29 Eylül'de avukatı aracılığıyla bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını ve partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar
Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı
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