Erdoğan şaşırtmadı: Bahçeli'nin AYM çıkışına destek verdi





Genel Kurul’dan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, idam cezası tartışmalarıyla ilgili, “Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım” dedi.





Parlamentoya gelmeyen HDP’nin varlığı ile yokluğu arasında bir fark göremediğini söyleyen Erdoğan, “Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır” ifadesini kullandı.





BAHÇELİ’NİN AYM ÇAĞRISI





MHP Genel Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik çağrısı için Erdoğan, ”Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım.” dedi.