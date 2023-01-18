AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Erdoğan, konuşmasında Adnan Menderes'i ve 14 Mayıs 1950 tarihini hatırlatarak, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'yeter' diyecektir" sözleriyle seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının sinyalini verdi.





1950 seçimleri, 14 Mayıs 1950'de düzenlenmiş ve TBMM 9. dönem milletvekilleri bu seçimlerde belirlenmişti. Oyların yaklaşık yüzde 55'ini alan Demokrat Parti seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı.







