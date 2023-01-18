Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan seçim tarihini açıkladı: "73 yıl sonra aynı gün" diyerek duyurdu /18 Ocak 2023 14:36

Erdoğan seçim tarihini açıkladı: "73 yıl sonra aynı gün" diyerek duyurdu

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde Adnan Menderes'i ve 14 Mayıs 1950 seçimlerini hatırlatarak, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" dedi ve açıkça seçim tarihi mesajı verdi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, konuşmasında Adnan Menderes'i ve 14 Mayıs 1950 tarihini hatırlatarak, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'yeter' diyecektir" sözleriyle seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının sinyalini verdi. 

1950 seçimleri, 14 Mayıs 1950'de düzenlenmiş ve TBMM 9. dönem milletvekilleri bu seçimlerde belirlenmişti. Oyların yaklaşık yüzde 55'ini alan Demokrat Parti seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan seçim tarihini açıkladı: "73 yıl sonra aynı... Sonraki Haber >>

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:11:51