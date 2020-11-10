Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, seçimi kaybeden Trump'a bakın ne mesaj gönderdi /10 Kasım 2020 21:59

Erdoğan, seçimi kaybeden Trump'a bakın ne mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan sonuçlara göre seçimi kaybeden mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a bir mesaj gönderdiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'a gönderdiği mesajında, "Sayın Başkan, ülkenizde gerçekleştirilen seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Resmî seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim. Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim. Bu vesileyle, her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim” ifadelerine yer verdi.
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