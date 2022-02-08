Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Sedef Kabaş'ın peşini bırakmıyor: Şimdi de tazminat davası açtı /08 Şubat 2022 18:05

Erdoğan, Sedef Kabaş'ın peşini bırakmıyor: Şimdi de tazminat davası açtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'a ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen, ekranda söylediği Çerkez atasözü gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklanmıştı.

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder.

ERDOĞAN'DAN GAZETECİLERE TAZMİNAT DAVASI
Cumhuriyet'in haberine göre Erdoğan, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak Kabaş ve televizyon kanalının bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, "Davalı çıkmış olduğu televizyon programında kullanmış olduğu ifadelerle, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur. Fırat Sakar’da Basın Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur" denildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da Müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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