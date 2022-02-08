Bozkır'a Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında tutuklama kararı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada MİT tarafından yapılan operasyonla Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır hakkında tutuklama kararı verildi.







Independent Türkçe’nin haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.





Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





‘ÖRGÜT ÜYELİĞİ’ SUÇLAMASI





Hakimlikçe sorgulanan Bozkır, “örgüt üyeliği” ve “tasarlayarak öldürme” suçlarından tutuklandı.





Bozkır’ın emniyetteki gözaltı süresi iki kez uzatılmıştı.





ALTI KİŞİ GÖZALTINDA





Geçtiğimiz günlerde Başsavcılığının talimatıyla, bir kısmı eski MİT Mensubu Enver Altaylı ile irtibatlı olduğu iddia edilen altı kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.