Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil 'Cübbeli Ahmet'i Ali Erbaş'a şikayet etti: Milli birliğe tehdittir /08 Şubat 2022 17:52

AKP'li vekil 'Cübbeli Ahmet'i Ali Erbaş'a şikayet etti: Milli birliğe tehdittir

AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü Diyanet İşleri Başkanlığı'na şikayet etti. Ayrım, "Son günlerde Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet “olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ‘nün milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek açıklamalarını şiddetle kınıyorum" dedi.

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AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan AKP'li Ayrım, Ünlü'yü "Milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek ifadeler kullandığı" gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’na şikayet etti.

Ayrım, Ünlü'nün "Siyonist’le çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgal eden İran’la dost olmasının Ehl-i Sünnet’e ve devletimize ne büyük hainlik anlamına geldiğini idrak etmiştir" sözlerine tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a seslenen AKP'li vekil, "Bu talihsiz açıklamalardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığınızın hassasiyeti göstereceğinden şüphemiz yoktur" dedi.

AKP'li vekil Ayrım'ın açıklaması şöyle:



SAADET PARTİLİ VEKİLLE TARTIŞMIŞTI
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın İsrail ile normalleşme girişimlerini ihanet olarak nitelendirmesi üzerine Ünlü ile tartışmıştı.

Abdulkadir Karaduman'ın sözlerine yanıt veren Ünlü şunları söylemişti:

“Abdulkadir Karaduman namındaki Saadet vekili İsrail’le barışmanın tehlikeli olacağından bahsediyor. Biz de buna katılıyoruz ama Saadet'in HDP ile birlikteliği ne anlama geliyor. HDP ve PKK'nın arkası Siyonizm'e dayanmıyor mu, kimi kandırıyorsunuz! Bu millet sizin hamasi nutuklarınıza aldanacak kadar saf değildir! Bu milleti saf mı sanıyorsunuz? İran’ın 1200 senedir Yahudi’yle barışık olduğuna dair ilmî ve Arabî kitapları okumaktan âciz kaldı isen bu konuyu delilleriyle açıklayan Sabir Meşhur’un videolarına da mı ulaşamadın?

Artık bu millet sizin gibi İrancı saadetiz Saadetçilerin, Yahudi’yle muharip gibi görünüp Yahudi’yle müttefik olan ve bugüne kadar hiçbir Siyonist’le çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgal eden İran’la dost olmasının Ehl-i Sünnet’e ve devletimize ne büyük hainlik anlamına geldiğini idrak etmiştir. Dolayısıyla siz bizi değil başkalarını kandırmaya uğraşın.”

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