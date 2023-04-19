Erdoğan sokağın sesine kulaklarını tıkadı: 'Ne soğan, ne patates derdi var'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ekonomik krize ilişkin "Bu ülkede ne soğan, ne patates, ne salatalık derdi var, dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:





Tüm bu hazırlıkları yürütürken deprem bölgesini de asla ihmal etmedik. Bakanlarımız ilk günden beri gece gündüz sahalarda. Biz de felaket gününden beri her ilimizi defalarca ziyaret ettik. Çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördük.





Afetlere dirençli şehirler projeleriyle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz, bayramda İstanbul'da müjdemiz olacak.





Aile Kalkanı programıyla ev hanımları, çocuklarımıza gençlerimize destek vereceğiz. İlk müjdemiz ev hanımlarına. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize. Eğitimlerinden iş kurmalarına, evliliklerine kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz.





KILIÇDAROĞLU'NUN 'YATIRIM' GETİRECEĞİM İFADELERİ...



Eski Türkiye'de iki anahtar vaadiyle gelip, insanlarımızı ellerindeki anahtarlarından da edenler vardı. Mazide kaldığını sandığımız bu zihniyet hortladı. "Şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim" diyor. Arkasına bakıyorsun ülkeyi Londra'daki tefecilere teslim etme niyeti çıkıyor.





KARADENİZ GAZI AÇIKLAMASI...

Biz 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık eksiklerini bu sayede tamamladık. Şehirlerimizin ayaklarındaki geri kalmışlık prangalarını bu şekilde kırdık. Yarın Karadeniz gazını ateşliyoruz. Yarın Filyos'tayız, iftardan sonra doğal gazımızı ateşleyeceğiz.





'ONLARI ZATEN ÇÖZDÜK'



Bu ülkede ne soğan, ne patates, ne salatalık derdi var, dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten."



