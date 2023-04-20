Samanyolu Haber /Spor / Taha Akgül 10. kez Avrupa Şampiyonu /20 Nisan 2023 00:00

Taha Akgül 10. kez Avrupa Şampiyonu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 125 kilo serbest stil finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 yenerek 10. kez şampiyon oldu.

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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 125 kilo elemelerinde çeyrek finalde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Taha Akgül, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.

Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan Taha Akgül, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.


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