Samanyolu Haber /Gündem / Cevheri Güven, Muhammed Yakut dosyasını açtı /20 Nisan 2023 01:53

Cevheri Güven, Muhammed Yakut dosyasını açtı

Türkiye günlerdir Muhammed Yakut'un sosyal medya üzerinden başladığı ifşa videolarını konuşuyor. Gazeteci Cevheri Güven, Türkiye'nin konuştuğu Muhammed Yakut'un dosyasını açtı.

Cevheri Güven, Muhammed Yakut dosyasını açtı

Türkiye, Sedat Peker'in ardından şimdi de Muhammed Yakut'un ifşalarını konuşuyor. AKP iktidarının önemli figürleriyle ilgili ifşalara başlayan ve seçimler öncesinde iktidar kanadında ciddi bir endişeye sebep olan Muhammed Yakut bir anda merak konusu oldu. 

Gazeteci Cevheri Güven de son videosunda Muhammet Yakut dosyasını açtı. Güven videosunda "Muhammet Yakut kimdir? En büyük üç ifşası ne? Hangi suikastın aydınlanmasını sağladı? 15 Temmuz'la ilgili verdiği iki bomba bilgi neydi? Sedat Peker'le bağı var mı? Yeraltı dünyasında nasıl bir isim olarak bilinir?" gibi soruları masaya yatırdı. İşte merak edilen o video:


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Cevheri Güven, Muhammed Yakut dosyasını açtı

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