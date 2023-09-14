Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Tanrıkulu için hüküm verdi: 'Terörist müsveddesi, gereken dersi vermeliyiz' /14 Eylül 2023 15:16

Erdoğan, Tanrıkulu için hüküm verdi: 'Terörist müsveddesi, gereken dersi vermeliyiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savcılığa hakkında soruşturma izni verilen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi" sözleriyle hedef aldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, savcılığa hakkında soruşturma izni verilen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu hedef aldı. Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" dedi.

İsim vermeden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve sığınmacı politikasını eleştirenleri hedef alan Erdoğan, “Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?
Tanrıkulu, TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında, “TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı” demişti.

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili açıklamasına tepki göstermişti. Tunç, “Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi” demişti.
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