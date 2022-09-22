Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan TOKİ'de maden arıyor: Yüzde 25 peşin ödeme indirimi yapılacak /22 Eylül 2022 16:56

Erdoğan TOKİ'de maden arıyor: Yüzde 25 peşin ödeme indirimi yapılacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlara ‘peşin ödeme’ indirimi yapılacağını söyledi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katıldığı ABD ziyareti sonunda New York’taki Türkevi’nde Gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

TOKİ’den ev alanların merakla beklediği indirim kampanyasının detaylarını açıklayan Erdoğan, “Geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz.” dedi. 

Kampanyanın 19 Ekim’e kadar süreceğini söyleyen Erdoğan, “TOKİ’den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum. TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Biz şimdi bu adımı atmakla beraber, seçimden sonra da bu işin ikinci etabını başlatacağız.” dedi.
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