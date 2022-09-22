Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Bakan'dan Erdoğan rejimine "Meriç" suçlaması /22 Eylül 2022 17:10

Yunan Bakan'dan Erdoğan rejimine "Meriç" suçlaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında Ege ve Akdeniz'de sığınmacıları geri itmekle suçladığı Yunanistan, Türkiye'yi Meriç'e sığınmacı göndermekle suçladı.

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Yunanistan Sivil Güvenlik Bakanı Takis Theodorikakos, Türkiye'nin sığınmacıları Yunanistan-Türkiye sınırını belirleyen Meriç Nehri'ne "kasten ittiğini" ileri sürdü. Yunan Bakan Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bunun Türkiye'nin organize bir planı olduğunu açıkça belirtmek isterim" diye konuştu. Yunanistan'da yayın yapan Skai TV'ye konuşan Bakan Theodorikakos, Yunan sınır muhafızlarının bir gün içerisinde Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık bin 500 sığınmacıyı engellediğini de sözlerine ekledi. Bakan sığınmacıların Türk güvenlik birimleri tarafından araçlarla Meriç Nehri kıyılarına taşındıklarını da iddia etti.

DW Türkçe'nin haberine göre Erdoğan, Atina'yı Ege ve Akdeniz'de sığınmacıları pushback olarak adlandırılan yöntemle yasadışı olarak Türkiye'ye geri itmekle suçluyor. Yunanistan ise, Ankara'nın sığınmacıları kasten "ileriye doğru ittiğini" (pushforward) savunuyor. Yunan hükümeti Türk makamlarını göçmenlere Suriye'ye geri dönme veya Yunanistan'a yasadışı olarak girme seçeneği sunarak yasaları ihlal etmekle suçluyor.

Yunanistan, Meriç Nehri'ne yönelen sığınmacıların sayılarındaki artış nedeniyle ülkenin kuzeydoğusundaki sınırın tamamını kapatmayı tasarlıyor. Halen 35 kilometre olan sınır çitinin 80 kilometreye çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, bu yıl 10 binden fazla düzensiz göçmen Yunanistan'a kara veya deniz yoluyla geçti.
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