Erdoğan, vatandaşlara seslendi: Uçaklar boş gidip geliyor, bunları doldurun

İlk ihalesi Cengiz İnşaat-Aga Enerji ortaklığına, ‘ilave işler inşaatı’ ihalesi ise eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart’ın sahibi olduğu Asl İnşaat’a verilen ve temeli 2017’de atılan Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışı Erdoğan’ın katılımıyla yapılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katıldığı törende konuşan Erdoğan, şunları söyledi:







"Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerine inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bugün açılışını yaptığımız Rize-Artvin’le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkardık.

Uçaklarımız boş gidip geliyor. Buradan Rizeli ve Artvinli hemşerilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne Rize’ye ne de Artvin’e yakışır. Bu uçakları doldurun ki bu gidip gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin."