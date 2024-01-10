Erdoğan ve Şimşek arasında gerilim iddiası: 'Kapı kapı para arama görüntüsünden rahatsız oldu'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak adına dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde 128 milyar dolar harcadığı iddiası ve ortaya çıkan çok önemli soruların hiçbiri yanıtını bulamadı.







Türk Hazinesi o günden beri yurt dışından para bulmak için çaba gösteriyor. Son olarak bugünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD'ye giderek 'Yatırımcı Günleri'ne katılacaktı.





Ancak son anda fikir değiştirildi ve Mehmet Şimşek Ankara'da kalırken Erkan tek başına New York'un yolunu tuttu. Bu "U" dönüşü ile ilgili kulis bilgilerini bugün ekonomi yazarı Barış Soydan kaleme aldı. Barış Soydan'ın ulaştığı bilgilere göre AKP'li Cuhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin kapı kapı dolaşarak para arama görüntüsü vermesinden rahatsız oldu ve Şimşek'in gitmesini istemedi.





MEHMET ŞİMŞEK NEDEN GİTMİYOR?



10 Haber yazarı Barış Soydan "Mehmet Şimşek Neden Gitmiyor? Murat Mercan neden geliyor?" başlıklı yazasında Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın Türkiye'ye dönüşü ekseninde, ekonomideki gelişmeleri kaleme aldı.





Soydan, X Hesabından yaptığı paylaşımda yazısına ilginç bir ek yaptı.

Soydan "Yazıya ek: Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın "Kapı kapı para arama" görüntüsünden rahatsız olduğu da konuşuluyor" dedi.