10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte gazetecilerin sorularını cevaplandıran AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş randevu almak için torpil yaptırdığını söyledi.







'RANDEVU AÇTIĞINIZDA ANINDA KAPANIYOR'

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diş Hekimliği Fakültesi’nden en çok randevuyla ilgili şikayet aldığını belirtti. Okumuş şunları söyledi: “Çok rahatlıkla şu anda birçok büyük üniversite ile yarışabilecek durumda akademik kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Diş hekimliği fakültesi. Birçok diş bölümümüzde hekim yokken, hoca yokken bizde üç hoca var. Birçok üniversitenin gıpta ile baktığı durumdayız. Peki bu insanlar buraya niye geliyor, onu da söyleyeyim. Diş hekimliğinde akademisyen sayısını artırdık. Asistan sayısını artırdık. Diş Hekimliği Fakültesi açıldı, oraya öğrenci almaya başladık. Buradaki öğrencilerin staj uygulamaları bize ciddi avantaj sağladı. Bunun sonucunda daha fakültenin açıldığı ikinci üçüncü yılında neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi ful kapasite gitmeye başladı” dedi







Sıra bulma noktasında kendisinin de zorlandığını söyleyen Okumuş, bu konuda torpil yaptırdığını söyledi. Okumuş’un açıklaması şöyle: “Ful kapasiteyi geçtik, en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı 'randevu alamıyoruz' diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde kapanıyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var. Özellikle cerrahi işlemlerde veya ortodonti işlemlerinde, çocuk dişte vatandaşlar il dışına veya özele gidiyordu. Hizmetiniz kaliteli olunca sizi tercih etmeye başlıyorlar. Önümüzdeki günlerde 20’nin üzerinde ünitemiz hizmete giriyor. 98 ünite çıkıyoruz. Fakülte içerisindeki derslikleri boşalttık, bahçede onlara prefabrik derslik yaptık. Bütün derslikleri ünitelere çevirdik. Bu şekilde karşılayabiliriz diye. Randevu sorununu çözmeye çalışacağız. İnşallah diş hekimliği konusunda da oradaki hastaneyi daha fazla ünite sayısı ile ve yataklı servisleri ile kampüs içerisine alma gibi bir planımız var.”