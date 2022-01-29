Erdoğan yine Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.





Erdoğan, İstanbul'daki yoğun kar yağışında Ekrem İmamoğlu'nun görevini yapmadığını ifade etti.





Erdoğan, "Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep birlikte Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik. Biz vatandaşlarımızla beraber olduk. Birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım hem de İstanbul'da. Böyle kar fırtına sel deprem olacak, bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın" dedi.





"FAİZİ İNDİRECEĞİZ VE İNDİRİYORUZ"

Erdoğan, faizle ile ilgili açıklamalarda da bulundu.





"Geçtiğimiz aralık ayının 20'sine kadar döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmanın önünü nasıl kestiğimizi biliyorsunuz. Enflasyonun sizlerin üzerinde ciddi bir yük haline dönüştüğünü biliyoruz, görüyoruz. Tekrar ediyorum faiz ile mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz" diyen Erdoğan, "Bilin ki enflasyon da inecek, daha düşecek. Asgari ücrette verdiğimiz sözü tuttuk mu? Tuttuk, ve 4 bin 250 liraya çıkardık. Memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerine yaptığımız yüksek zamlarla insanımızı enflasyona ezdirmedik. Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer pahalılık ortadan kalkar. Bunların hepsi de gelip geçicidir. Ama üretimde, istihdamda, ihracatta yakaladığımız başarılar kalıcıdır" dedi.