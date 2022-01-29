Samanyolu Haber /Gündem / Ege Denizi’nde vefat eden ihraç savcı İbrahim Gündüz dualarla toprağa verildi /29 Ocak 2022 17:23

Ege Denizi’nde vefat eden ihraç savcı İbrahim Gündüz dualarla toprağa verildi

Yunanistan’a iltica etmek için Ege Denizi’ni geçerken eşi Nurdan Şenocak Gündüz ile birlikte vefat eden KHK’lı Cumhuriyet savcısı İbrahim Gündüz, Adana’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

SHABER3.COM

Ege Denizi’nde 3 Aralık 2021’de hayatını kaybeden 36 yaşındaki ihraç savcı İbrahim Gündüz’ün cenazesi Adana’nın Sarıçam İlçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buruk Mezarlığı’nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Eşi Nurdan Şenocak Gündüz’ün (32) cenazesi ise ailesinin kararıyla 8 Ocak’ta Kos Adası’nda defnedilmişti.

İbrahim Gündüz ve eşi Nurdan Gündüz’ün Yunanistan’a geçmek isterken boğularak can vermişti. Nurdan Gündüz, ailesinin talebi üzerine önceki gün Kos Adası’nda defnedilmişti.
15 Temmuz’dan sonra KHK ile ihraç edildikten sonra Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde 15 ay hapis yatan savcı İbrahim Gündüz, cemaat soruşturması kapsamında yargılandığı davada 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tahliye edildikten sonra savcı İbrahim Gündüz ve KHK’lı katip eşi Nurdan Şenocak Gündüz Türkiye’deki zulümden kaçarken Kos Adası yakınlarında içinde bulundukları sürat teknesinin alabora olması sonucu 3 Aralık 2021’de vefat etmişlerdi.

İbrahim Gündüz’ün 10 Kasım 2021’de Twitter hesabından paylaştığı, Kız Kulesi’nin karşısında bir bankta çektirdikleri son fotoğraflarını mizah dergisi LeMan kapağına sayfalarına taşımıştı.

Genç çiftin fotoğrafına atıfta bulunan LeMan bankın üzerine iki adet gül çizerek çizimin altına, “KHK ile ihraç edilen savcı İbrahim Gündüz ve eşi katip Nurdan Gündüz, Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışırken bindikleri teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetti.” notu düşmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ege Denizi’nde vefat eden ihraç savcı İbrahim Gündüz... Sonraki Haber >>

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:37:12