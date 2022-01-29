Ege Denizi’nde vefat eden ihraç savcı İbrahim Gündüz dualarla toprağa verildi

Ege Denizi’nde 3 Aralık 2021’de hayatını kaybeden 36 yaşındaki ihraç savcı İbrahim Gündüz’ün cenazesi Adana’nın Sarıçam İlçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buruk Mezarlığı’nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Eşi Nurdan Şenocak Gündüz’ün (32) cenazesi ise ailesinin kararıyla 8 Ocak’ta Kos Adası’nda defnedilmişti.







İbrahim Gündüz ve eşi Nurdan Gündüz’ün Yunanistan’a geçmek isterken boğularak can vermişti. Nurdan Gündüz, ailesinin talebi üzerine önceki gün Kos Adası’nda defnedilmişti.

15 Temmuz’dan sonra KHK ile ihraç edildikten sonra Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde 15 ay hapis yatan savcı İbrahim Gündüz, cemaat soruşturması kapsamında yargılandığı davada 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tahliye edildikten sonra savcı İbrahim Gündüz ve KHK’lı katip eşi Nurdan Şenocak Gündüz Türkiye’deki zulümden kaçarken Kos Adası yakınlarında içinde bulundukları sürat teknesinin alabora olması sonucu 3 Aralık 2021’de vefat etmişlerdi.





İbrahim Gündüz’ün 10 Kasım 2021’de Twitter hesabından paylaştığı, Kız Kulesi’nin karşısında bir bankta çektirdikleri son fotoğraflarını mizah dergisi LeMan kapağına sayfalarına taşımıştı.





Genç çiftin fotoğrafına atıfta bulunan LeMan bankın üzerine iki adet gül çizerek çizimin altına, “KHK ile ihraç edilen savcı İbrahim Gündüz ve eşi katip Nurdan Gündüz, Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışırken bindikleri teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetti.” notu düşmüştü.